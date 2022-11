Progetti porto di Pozzallo ed Sp. 46 ancora bloccati dalla Regione. Il sindaco non esclude azioni eclatanti

Da più di due mesi il Comune di Pozzallo ha chiesto all’Irsap la disponibilità di un’area di 10.000 m² nell’agglomerato industriale Modica-Pozzallo per adibirla ad area di cantiere per la redazione del progetto definitivo della messa in sicurezza del porto di Pozzallo.



A tutt’oggi, nonostante le ripetute sollecitazioni, non si è avuto nessun riscontro da parte dell’Ente Regionale. I lavori sono stati finanziati con fondi delle FS C-2021-2027 per un importo complessivo di 77 milioni di euro. Non si può non sottolineare inoltre che il progetto di ammodernamento della strada provinciale Pozzallo-Ispica, che collega lo svincolo autostradale con la circonvallazione della zona industriale, finanziato anch’esso per un importo di 19.200.000 €, è bloccato per il ritardo di due pareri dell’Assessorato Regionale TT.AA..



Sono ritardi ed inadempienze gravissime che rischiano di penalizzare un intero territorio.

Se la grave situazione di stallo dovesse ancora perdurare, non rimane che intraprendere iniziative estreme, non escluse quelle dell’occupazione ad oltranza da parte del Sindaco della sede periferica dell’Irsap di Ragusa.

