Pro Ragusa 3 Sanconitana 0

La squadra under 19 del Pro Ragusa sta continuando la sua straordinaria marcia nel campionato di categoria e si avvicina alle battute finali. Nell’ultimo match contro la Sanconitana, nonostante alcune assenze che hanno ridotto la squadra a giocare in 9, i ragazzi della società guidata dal Presidente Mirabella hanno risolto la partita in meno di 15 minuti.

L’arbitro ha dovuto interrompere anzitempo il match a causa della netta superiorità della squadra neroverde, guidata dalla coppia Dimauro Accetta. Con questa vittoria, il Pro Ragusa ha raggiunto quota 28 punti in classifica, e ora attende il 25 marzo con la speranza che, matematicamente, possa essere il giorno in cui conquistare il titolo.

