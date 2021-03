Primi risultati in Sicilia per l'Asd Multicar Amarù che domenica scorsa a Palermo ha conquistato il secondo posto tra gli Allievi con Elia Basile - Ragusa Oggi

Primi risultati in Sicilia per l’Asd Multicar Amarù che domenica scorsa a Palermo ha conquistato il secondo posto tra gli Allievi con Elia Basile

Prima uscita in Sicilia, domenica scorsa, per l’Asd Multicar Amarù che è stata di scena alla 18esima edizione del memorial Francesca Alotta – 5° memorial Antonio Patellaro disputatosi a Palermo, lungo un circuito ricavato all’interno del parco della Favorita.

La squadra gialloblù ipparina, dopo l’esperienza in Abruzzo, ha cercato di trarre tesoro dai suggerimenti arrivati e ha piazzato alcuni dei propri ragazzi nelle posizioni che contano degli schieramenti delle varie categorie. In particolare, tra gli Esordienti da segnalare il sesto posto di Angelo Pace e l’ottavo di Ivan Minardi, tra gli Allievi il secondo posto di Elia Basile e per quanto riguarda la categoria Juniores il quinto posto di Vittorio Talento. Tutto il gruppo, però, ha dimostrato di avere grandissima voglia di fare bene.

Questo l’organico del team ipparino che ha partecipato alla competizione. Categoria Juniores: David Rosioru, Nicoló Stissi, Vittorio Talento, Lorenzo Ragusa, Vincenzo D’Aniello, Simone Ciadamidaro, Salvo Branchina. Categoria Allievi: Elia Basile, Christian Di Prima, Flavio Madonna, Emanuele Cataudella, Giuseppe Sanfilippo, Giuseppe Mirko Nicolosi, Andrea Liotta. Categoria Esordienti: Angelo Pace, Ivan Minardi, Antonio Cirignotta, Samuele Basile, Marcello Roccasalva.

“E’ stata una bella prova di forza – sottolinea il presidente Carmelo Cilia – soprattutto se si considera che c’erano partecipanti provenienti da ogni parte della Sicilia. E’ stato importante provare la gamba dei nostri ragazzi e verificare quali sono i passi in avanti ancora da compiere. Ritengo che nelle varie categorie ci siamo espressi molto bene anche se c’è ancora qualche piccola lacuna da colmare. Ma saranno le varie gare della stagione a indicarci come ci dovremo muovere. Intanto, raccogliamo le prime soddisfazioni e possiamo dire di essere soddisfatti dei risultati fin qui raccolti. Ovviamente, lavoriamo per raggiungere il massimo e continueremo ad allenarci al meglio delle nostre possibilità. Voglio fare i complimenti alla squadra e a tutto lo staff per essere stati inappuntabili sotto tutti i punti di vista”.