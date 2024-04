Ciclismo: sono 450 gli iscritti alla seconda edizione della Granfondo Città di Ragusa

La seconda edizione della Granfondo Città di Ragusa, in programma per domenica 28 aprile, ha già raggiunto 450 iscrizioni, con la possibilità di ulteriori adesioni. L’evento è stato presentato questa mattina a palazzo dell’Aquila, alla presenza del sindaco Peppe Cassì, dell’assessore allo Sport Simone Digrandi e dei rappresentanti dell’Asd Team Nuova Avir.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza dell’evento non solo come momento di sport e agonismo, ma anche come opportunità per promuovere il turismo sportivo nel territorio, coinvolgendo non solo i corridori ma anche le loro famiglie. Ha elogiato gli organizzatori per il loro impegno nel portare avanti l’iniziativa e ha espresso il suo sostegno per il successo dell’evento.

L’assessore allo Sport ha evidenziato l’interesse manifestato da numerosi appassionati e ha promosso l’evento durante la Fiera del cicloturismo di Bologna, con il sostegno della Regione. Ha annunciato che l’evento si svolgerà in tre giorni, dal 26 al 28 aprile, con numerosi eventi collaterali oltre alla Granfondo vera e propria.

Il patron dell’Asd Team Nuova Avir ha dichiarato di attendersi la presenza di ciclisti provenienti dalla Germania e da Malta e ha espresso l’obiettivo di aumentare del 10-15% le iscrizioni rispetto alla scorsa edizione. Ha ringraziato l’amministrazione comunale per il sostegno al progetto e ha auspicato un’edizione straordinaria dell’evento.

Infine, sono stati illustrati i dettagli dell’evento, che prevede l’apertura del village venerdì alle 15, seguita da varie attività sportive e uno spettacolo musicale. Sabato sarà ricco di eventi, tra cui un momento di ringraziamento ai partner e agli sponsor. La sicurezza dell’evento è stata sottolineata come prioritaria, con controlli in ogni incrocio lungo il percorso e l’utilizzo di circa 160 uomini per garantire il corretto svolgimento della manifestazione. La partenza degli amatori è prevista per le 8:30 di domenica, con aperture delle griglie alle 7:30 e una prima partenza riservata alle categorie Junior e Under 23 alle 8:15.

© Riproduzione riservata