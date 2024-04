Bike: la Naturosa Ragusa in presa diretta anche a Caltanissetta e a Potenza

La Naturosa Ragusa continua a distinguersi non solo nel mountain bike, ma anche nel ciclismo su strada. Nella prima prova di Coppa Sicilia a Caltanissetta, Leonardo Carbonaro ha ottenuto un ottimo secondo posto nella categoria Esordienti primo anno, mentre Emmanuel Brugaletta ha raggiunto il quarto posto nella categoria Esordienti secondo anno. Nella categoria Donne, Aurora Distefano ha ottenuto una performance eccellente.

Anche a Baragiano, in provincia di Potenza, la Naturosa ha ottenuto risultati positivi, nonostante la forte concorrenza. Salvatore Caruso ha raggiunto il sesto posto tra gli Allievi, mentre Angelo Brugaletta si è classificato al nono posto nella stessa categoria. Purtroppo, Corrado Spataro ha avuto una caduta durante la gara.

Il presidente del sodalizio, Giuseppe Nascondiglio, esprime soddisfazione per la capacità e la versatilità dimostrate dai ragazzi nelle gare su strada, considerate una novità per la squadra. Ringrazia lo staff tecnico e le famiglie per il supporto agli atleti, sottolineando l’importanza delle risposte positive ottenute.

