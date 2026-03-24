Primavera? No, grandine come a dicembre. Colpo di coda dell’inverno. Ecco le previsioni meteo

Altro che primavera. In provincia di Ragusa la giornata si è aperta con uno scenario decisamente insolito per la stagione: grandine, cielo scuro e un brusco ritorno a condizioni tipicamente invernali.

In diverse aree del territorio, soprattutto nelle zone interne, chicchi di grandine hanno imbiancato strade e campagne, sorprendendo cittadini e agricoltori. Un fenomeno rapido ma intenso, accompagnato da un deciso abbassamento delle temperature, che ha fatto dimenticare per qualche ora il clima mite degli ultimi giorni.

A rendere il quadro ancora più instabile, nel pomeriggio sono arrivati anche forti tuoni su Ragusa, con piogge a tratti intense e raffiche di vento. Un vero e proprio colpo di coda dell’inverno, che si fa sentire proprio mentre ci si aspetterebbe un consolidamento della primavera.

Secondo le previsioni, la giornata di oggi continuerà all’insegna della variabilità: alternanza di rovesci, possibili temporali e schiarite solo temporanee. Le temperature resteranno sotto la media stagionale, con una percezione più fredda a causa dell’umidità e del vento.

Per i prossimi giorni la situazione dovrebbe lentamente migliorare, ma senza un ritorno immediato alla stabilità. Domani sono previste ancora nubi sparse e qualche pioggia residua, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Da metà settimana, invece, si intravede una graduale attenuazione dell’instabilità, con più spazio al sole e temperature in lieve risalita.

Il vero cambio di passo verso la primavera, però, non sarà immediato. L’atmosfera resta dinamica e tipica di questo periodo di transizione, in cui improvvisi ritorni di freddo possono ancora sorprendere.

Intanto, la grandine di oggi resta l’immagine simbolo di una giornata fuori stagione, che ha ricordato a tutti come l’inverno, almeno per ora, non abbia ancora intenzione di farsi definitivamente da parte.

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