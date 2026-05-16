Prima il progetto e poi il candidato sindaco. La dritta del centrosinistra a Scicli in vista delle amministrative 2027

Riunioni fiume, una dopo l’altra. Riunioni per cercare il confronto, per trovare l’amalgama, per fare linea comune in vista delle amministrative del 2027. Un dato certo, dopo gli incontri delle ultime settimane, c’è ed arriva dal Partito Democratico che assicura la costruzione di un’alternativa che porta la targa del centrosinistra. Con questo impegno si sono lasciati i rappresentanti del Pd e di Articolo Uno a conclusione di un incontro durante il quale è stato posto l’accento su quanto fatto dall’attuale giunta Marino e su quanto c’è da fare per il bene del territorio. “E’ stato un incontro molto proficuo quello tenuto all’interno del Partito Democratico, non solo perché si è preso atto dell’ingresso nel partito dei compagni di Articolo Uno, ma anche perché si è consolidato il percorso politico in vista della prossima assemblea cittadina, che incaricherà il nuovo gruppo dirigente di attivare tutte le iniziative politiche per costruire l’alternativa all’Amministrazione Marino – spiegano i due partiti – un’alternativa politica che il PD intende costruire con tutti i partiti e le liste del centrosinistra e con tutti quei movimenti civici che non si riconoscono nel centrodestra targato Meloni, Schifani, Marino.

Partendo dalla consapevolezza di dover fare tesoro degli errori dell’ultima tornata elettorale, il Pd intende ripartire dal

‘Progetto’ prima che del candidato a sindaco. Uniti si vince, divisi perdiamo e consegniamo la città al centro destra, come abbiamo fatto nel 2022 , lasciando Scicli in mano ad una giunta che, per dirla con le parole di chi ne è fuoriuscito, è lontana dai cittadini”.

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