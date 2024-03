Prima edizione della “Coppa del Mediterraneo” ad Agrigento

È tutto pronto per la prima edizione della “Coppa del Mediterraneo”, organizzata dalla ASD Sicily Padel Events, con il patrocinio dell’Acsi. Si parte domani pomeriggio dal Maracanã di via Cavaleri Magazzeni, ad Agrigento, per una tre giorni , 1/2/3 aprile, che vedrà la partecipazione di 70 coppie. L’evento si articola in tre diverse fasi: provinciale (11/12 tappe nei diversi circoli tra Agrigento e Caltanissetta); finali regionali a Trapani; finalissime internazionali a Malta, a Saint Julian. Le tappe provinciali, ad Agrigento e Caltanissetta, si svolgeranno nei circoli delle province e saranno organizzate con fasi a gironi o gironi all’italiana. Le qualificate di ogni girone accederanno al tabellone delle fasi finali della singola tappa. Alle fasi finali regionali, previste a Trapani il 10/11/12 giugno prossimo accederanno i migliori 8 giocatori per ogni singola categoria che avranno totalizzato il miglior punteggio.

