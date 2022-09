Prima domenica di settembre: l’estate continua, mare caldo e buone temperature Previsioni meteo

In migliaia sono tornati a popolare le spiagge della provincia di Ragusa anche per questa prima domenica di settembre. L'estate continua tra mare caldo e buone temperature, il che fa presupporre che si possa proseguire con la stagione estiva al di là della fine canonica del 21 settembre, andando dunque oltre anche l'attesa e famosa "Festa di addio all'estate" di Marina di Ragusa. clicca qui per leggere l'articolo sulla festa.

Buone anche le previsioni meteo per i prossimi giorni. Eccole

lunedì, 5 settembre: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4729m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: afa.

martedì, 6 settembre: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4559m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. fonte https://www.3bmeteo.com/ foto tratta da ragusa.online