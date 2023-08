Prevenzione oncologica: intesa tra biologi e Lilt Ragusa

Un passo significativo nel campo della prevenzione oncologica è stato compiuto oggi con la firma del Protocollo d’Intesa tra l’Ordine dei Biologi Regione Sicilia e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) sezione di Ragusa.

L’obiettivo primario di questa intesa è quello di creare una solida collaborazione tra i due enti al fine di offrire servizi e prestazioni di alta qualità sia ai soci della LILT che ai biologi coinvolti nella prevenzione oncologica. Il protocollo d’intesa, frutto della sinergia tra le competenze mediche e scientifiche dei biologi e l’impegno della LILT nel campo della lotta contro i tumori, apre le porte a una serie di iniziative congiunte che mirano a promuovere la prevenzione, la ricerca e la consapevolezza sulla salute oncologica.

Tra i punti salienti del protocollo si annovera la realizzazione di progetti formativi nell’ambito dell’Educazione Continua in Medicina (ECM), che riguarderanno sia i biologi professionisti che i soci della LILT di Ragusa. Questi incontri non solo forniranno aggiornamenti sulle più recenti scoperte scientifiche ma si focalizzeranno anche su stili di vita salutari rivolti sia alla popolazione generale che agli studenti.

Un altro aspetto fondamentale della collaborazione riguarda l’implementazione di attività legate alle Campagne Istituzionali della LILT. Queste comprendono eventi e iniziative come la Settimana Nazionale della prevenzione oncologica, la Campagna per la prevenzione dei Tumori cutanei, la Campagna Nastro Rosa e la Giornata Mondiale senza Tabacco. La presenza e l’expertise dei biologi saranno preziose in questi contesti, contribuendo all’efficacia delle campagne e alla diffusione di informazioni scientificamente accurate.

Un ulteriore ambito di collaborazione riguarda la Nutrizione & Salute. In un’epoca in cui l’importanza della dieta e dello stile di vita sulla salute è sempre più riconosciuta, i biologi e la LILT collaboreranno per sviluppare progetti basati sulle evidenze scientifiche più recenti e sulle Linee Guida per una Sana Alimentazione. Alla firma del protocollo sono intervenuti il Dr. Pietro Miraglia, Presidente Regionale dell’Ordine dei Biologi Sicilia, Maria Teresa Fattori, Presidente Provinciale della LILT Ragusa, la componente della sezione di Ragusa Lina Lauria e il Dr. Giuseppe Scibilia, Coordinatore Regionale LILT