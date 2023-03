Prevenzione e salute. E’ la settimana mondiale del glaucoma. Iniziative anche a Ragusa

Dal 12 al 18 marzo si celebra, in collaborazione con Iapb Italia, l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, la “Settimana mondiale del glaucoma”, una patologia cronico-degenerativa che colpisce nel mondo milioni di persone e nei confronti della quale la prevenzione e la diagnosi precoce sono strumenti fondamentali per evitare di scoprirla quando ha già prodotto danni alla visione.

UN BANCHETTO INFORMATIVO ANCHE A RAGUSA

Per l’occasione, l’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Ragusa ha promosso un banchetto informativo lunedì 13 marzo, a partire dalle 10,30, dinanzi all’ambulatorio Uici di via Perlasca 8-10. Oggi, il glaucoma, diagnosticato precocemente, è possibile curarlo; in caso contrario, si può andare incontro a problemi molto gravi con addirittura la perdita totale della vista.