Preso il nuovo boss di Vittoria: fine della latitanza per Stracquadaini, il regista della nuova mafia iblea

Arrestato Gianfranco Stracquadaini, l’uomo ritenuto da qualche settimana il nuovo referente della criminalità organizzata a Vittoria.

L’uomo, latitante da tempo per il tentato omicidio di Roberto Di Martino , avvenuto nel maggio 2024 nelle campagne di Vittoria, era ricercato da tempo. Sarebbe stato catturato nell’hinterland di Vittoria, l’uomo quindi non si sarebbe mai allontanato dalla sua zona di origine.

La notizia è stata diffusa dal giornalista Giuseppe Bascietto. Lo stesso Bascietto ieri aveva partecipato al programma televisivo Rai Uno mattina, parlando del fenomeno delle fumarole e dei nuovi equilibri della mafia a Vittoria, insieme al collega Gianni Di Gennaro.

L’arresto di Stracquadaini sarebbe avvenuto nell’ambito delle indagini avviate dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania dopo il rapimento del 24 settembre scorso di un giovane diciassettenne vittoriese, figlio di un noto imprenditore. Si era compreso – anche grazie ad una foto – che Stracquadaini si nascondesse proprio nella zona ipparina. Le indagini stanno coinvolgendo tutto il territorio di Vittoria e delle città vicine dove la criminalità organizzata si starebbe riorganizzando, coinvolgendo stavolta anche le nuove leve albanesi.

© Riproduzione riservata