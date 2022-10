Presi i ladri che hanno rubato nella chiesa di San Giovanni a Santa Croce: denunciata una coppia di tunisini

Un ventiquattrenne e un trentaseienne, entrambi di nazionalità tunisina, nella serata di sabato, approfittando della funzione religiosa, si erano introdotti nella chiesa San Giovanni Battista di Santa Croce Camerina e avevano sottratto circa 250€ dalle offerte alla statua di Santa Rosalia, per poi fuggire a bordo di uno scooter. I carabinieri di Ragusa, avvertiti dalla polizia municipale, che era presente sul posto e che aveva individuato la targa del veicolo, hanno dato il via immediatamente alle ricerche. Dagli accertamenti riuscivano ad identificare la proprietaria del mezzo, già nota alle forze di polizia e residente nel comune

di Vittoria.



Il mezzo, infatti, veniva successivamente rinvenuto sotto casa della predetta proprietaria dai militari della radiomobile di Vittoria.

Dagli accertamenti di riscontro, i due tunisini venivano identificati quali autori del reato poco prima denunciato a Santa Croce e pertanto deferiti all’Autorità Giudiziaria per furto in concorso.

