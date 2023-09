Presentato l’indirizzo di finanza e marketing con curvatura sportiva al Besta di Ragusa

Nell’ambito dell’innovazione educativa, l’Istituto Tecnico Commerciale “Besta” di Ragusa ha recentemente presentato il suo nuovo e affascinante indirizzo di studio denominato “Amministrazione finanza e marketing con curvatura sportiva”.

La presentazione dell’indirizzo di studio è stata un momento significativo per l’istituto, con la presenza della dirigente scolastica, Antonella Rosa, e del responsabile del progetto, il vicepreside Vincenzo Cilia. L’evento ha visto la partecipazione di diverse società sportive locali, tra cui l’Aiki Club Ragusa, rappresentata da Salvatore Antoci, l’Asd Free ball pallavolo Ragusa, rappresentata da Massimiliano Migliore, il Functional fitness club Ragusa con Giuseppe Di Fronzo e il Ragusa rugby con Eleonora Cosentino. Anche l’assessore comunale allo Sport, Simone Digrandi, ha fatto parte della presentazione.

L’indirizzo di studio “Amministrazione Finanza e Marketing con Curvatura Sportiva” è progettato per fornire agli studenti conoscenze e competenze fondamentali per gestire efficacemente le moderne organizzazioni sportive e le imprese connesse ad esse. Questo percorso formativo mira a promuovere una cultura sportiva completa, che abbraccia aspetti fisici, psicologici e sociologici. Inoltre, offre agli studenti l’opportunità di partecipare attivamente a esperienze di pratica sportiva di alta qualità.

Sergio Cassisi, presidente provinciale Csen Ragusa, ha elogiato l’iniziativa e ha sottolineato l’importanza di promuovere la cultura sportiva nel territorio. Ha affermato: “Questo nuovo indirizzo si prefigge di fare acquisire agli studenti le conoscenze e le competenze per rispondere adeguatamente alle esigenze gestionali poste dalle moderne organizzazioni sportive e dalle imprese ad esse collegate; accresce il livello di cultura sportiva, intesa in tutti i suoi aspetti fisici, psicologici e sociologici; fa svolgere qualificate esperienze di pratica sportiva. Come ente di promozione sportiva, abbiamo salutato con particolare favore questa esperienza che favorisce, sul nostro territorio, anche a livello di studio, la cultura sportiva.”

Al termine del percorso di studio, oltre al tradizionale diploma, gli studenti riceveranno anche un certificato che attesterà le competenze acquisite. Questo certificato sarà riconosciuto da imprese, aziende e società del settore, offrendo agli studenti opportunità professionali uniche.

Il presidente Cassisi ha concluso dicendo: “Rinnovo i miei ulteriori complimenti alla dirigente scolastica Rosa e a tutto il suo gruppo di lavoro perché sono riusciti a intercettare al meglio una delle principali esigenze del nostro territorio. Sul fronte formativo c’è ancora molto da fare ma ritengo che questo sia un passo in avanti di notevole caratura.”