Presentato il programma di “Modica Summer fest”: oltre 150 eventi fra sport, musica e teatro

Presentato stamattina a palazzo di città “Modica Summer fest ‘24”. Un ricco e vario programma, così come lo ha annunciato il sindaco, Maria Monisteri, realizzato con un contributo di 145 mila euro da parte della Regione. Un’organizzazione che ha richiesto oltre sei mesi e realizzata anche grazie ai suggerimenti dei consiglieri comunali. Per esempio, a Marina di Modica sono stati rimossi i porta ombrelloni, soprattutto per facilitare la nidificazione delle tartarughe marine. Ci sarà tanto sport, musica, teatro amatoriale.

Marina di Modica diventerà un’importante centro turistico

L’intento dell’amministrazione comunale è di trasformare Marina di Modica in località veramente turistica, ha affermato Maria Monisteri, la quale ha anche assicurato che molto presto sarà completato l’impianto di illuminazione e installate le ringhiere di protezione. In corso la piantumazione dell’arredo verde.

Per quanto riguarda i parcheggi, nota spesso dolente per la frazione balneare, quelli perduti per via del rifacimento di piazza Mediterraneo, ha affermato l’assessore Giorgio Belluardo, sono stati recuperati e ricavati altri per un totale di oltre 250 posti aggiuntivi rispetto allo scorso anno. Parcheggi tutti di libera fruizione. Le strisce blu sono state previste soltanto per la terza piazzetta.

Altro tema importante quello della viabilità, con la chiusura in fascia serale di via Mediterraneo sino alla tabaccheria Giunta dalle 19:00 alle 2:00. Sarà quindi pedonale tutta la nuova piazza e via Mediterraneo in fascia serale. Martedì e venerdì confermato il mercato contadino.

Anche Maganuco diventa oggetto di attenzione da parte dell’amministrazione con l’aggiunta di nuovi parcheggi. Dal 1° luglio attivo nella località balneare il servizio di guardia medica.

A Modica, invece, da oggi verrà riaperto il sito della chiesa di santa Maria del Gesù.

Oltre 150 eventi previsti

“Una città sempre più inclusiva – ha affermato l’assessore ai servizi sociali, Chiara Facello – con tutta una servizi ed attività per i bambini e con in previsione una notte bianca ricca di laboratori educativi dedicati esclusivamente ai bambini”.

Il programma guarda non soltanto al mondo adulto e quello giovanile, ma anche ai bambini. L’assessore Samuele Cannizzaro ha evidenziato il fatto che il palinsesto di quest’anno è essenzialmente rivolto ai più giovani con eventi in spiaggia e nelle serate estive pensati per tutte le generazioni, dai giovanissimi ai trentenni. Nell’auditorium di Marina di Modica sono state individuate delle aule studio. Prevista per la prima volta a Marina l’area di sgambamento cani, nella zona compresa tra il lido Sud ed il lido Corallo.

Monisteri ha affermato che verrà emessa un’ordinanza condivisa sugli orari degli eventi in modo così da evitare lo spostamento dei giovani negli orari notturni. Previsti numerosi eventi sportivi al fine favorire il connubio sport-spettacolo.

L’assessore Antonio Drago, da parte sua, ha evidenziato che il programma di Marina di Modica coincide con l’azione di rilancio della frazione intesa come località turistica. “E’ stata istituita – ha affermato l’assessore – una linea bus che collega Marina con Maganuco e Modica attraverso un’alta frequenza di corse sino a notte tarda, con la finalità di garantire quanta più sicurezza possibile ai ragazzi e, allo stesso tempo, al fine di ben collegare anche le famiglie della città di Modica con Marina”. Le fermate del bus a Marina sono state previste all’altezza della caserma dei carabinieri e vicino alla chiesa.

Per gli spettacoli è stato dato spazio ai gruppi emergenti modicani e non. Nei vari angoli della città non mancherà musica gradevole di accompagnamento. Modica continua ad essere uan città molto gettonata con i dati turistici che lo confermano.

L’assessore Vindigni ha posto l’accento sulla sostenibilità economica della programma estivo senza gravare oltremodo sulle casse comunali. L’assessore Tino Antoci ha evidenziato il certosino lavoro svolto in questi mesi per dar vita ad eventi dedicati alle varie fasce di età: si parte con Ludwig sabato 27 Luglio in piazza Mediterraneo, Carmen Consoli sabato 10 agosto e il 25 agosto Edoardo Bennato all’auditorium. Prevista anche la “Notte della Taranta” a Modica.

L’ultima settimana di settembre prevista la storica manifestazione sportiva ”Memorial Peppe Greco” che ogni anno verrà ospitata in un comune diverso della provincia. Il sindaco Monisteri ha evidenziato infine il lavoro che si sta facendo con gli altri comuni della provincia per un programma provinciale armonioso, evitando la realizzazione di eventi importanti nello stesso giorno. In totale, saranno oltre 150 gli eventi in programma con sport, cultura, musica e spettacoli a Marina di Modica, Modica e Frigintini. Altro dato importante: le serate del festival letterario “Scenari” sarà tradotto simultaneamente nella lingua dei segni.

A margine della conferenza, un momento molto carino ad opera del collega giornalista, il direttore Gianni Contino, che a nome di tutti i rappresentanti dell’informazione, ha omaggiato il primo cittadino con un ventaglio. Non solo, ha simpaticamente evidenziato, per rinfrescarsi dalla calura estiva, ma anche per prendere all’occorrenza un po’ d’aria fresca.

