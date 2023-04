Presentata lista Peppe Cassì Sindaco. Folla e applausi alla Camera di Commercio

La rielezione di Peppe Cassì perché è fondamentale proseguire nella direzione tracciata, per fare ancora meglio. Ragusa è stata ben amministrata e questo sindaco, nonostante gli anni bui della pandemia, è riuscito ad avviare il rilancio della città. Il buon lavoro è sotto gli occhi di tutti, il cambiamento di Ragusa è già in atto. Siamo pronti a fare la nostra parte per garantire la continuità amministrativa e per intervenire laddove si può essere ancora più efficaci. Perché se Ragusa in questi anni si è affermata come sicuro modello regionale, l’ambizione è quella di essere il riconosciuto punto di riferimento del Sud Italia.

Questo è possibile con la buona politica, quella della competenza, dei fatti, del dialogo con le istituzioni, delle interlocuzioni con i rappresentanti a tutti i livelli di Governo. La buona politica che ottiene i risultati non urlando o sbandierando slogan ma lavorando con impegno, dedizione, onestà intellettuale e amore per la propria città. La buona politica è quella dell’attento studio, del confronto e del coraggio delle scelte, dell’ambizione a fare sempre meglio. È quella che guarda avanti e che non si fa trovare impreparata, che sa cogliere le opportunità per continuare nel cammino di rigenerazione ed innovazione.

Applausi ed entusiasmo ieri sera alla presentazione della Lista Peppe Cassì Sindaco. Un gruppo che, a fianco dei consiglieri uscenti, comprende numerosi volti nuovi della società civile, pronti a spendersi per la città di Ragusa.

“C’è tanta qualità in questo gruppo, persone della società civile, impegnate nel sociale, che si sono affermate nelle loro attività, che hanno deciso di rimanere a Ragusa o di tornare dopo aver completato la formazione, anche ad altissimi livelli. Tutte possono dare un contributo veramente importante per proseguire questa esperienza. Abbiamo dimostrato di saper amministrare, vogliamo farlo ancora e meglio. Ragusa è una città modello, è una città sana, forte da un punto di vista economico. Una città che con la giusta amministrazione è destinata a crescere ulteriormente, per diventare il riferimento del Sud Italia”, dichiara Peppe Cassì.

I ventiquattro nomi della Lista Peppe Cassì sindaco sono: Elvira Adamo, Marco Antoci, Clorinda Arezzo, Salvatore Battaglia, Federico Bennardo, Maria Giovanna Bentivoglio, Fabio Bruno, Cinzia Corliti, Giovanna Maria Grazia Criscione, Simone Digrandi, Emilio Dimartino, Gianni Giuffrida, Giuseppe Iacono, Fabrizio Ilardo, Oriana La Licata, Franco Linfanti, Catia Pasta, Damiano Porfirio, Luigi Rabito, Concetta Raniolo, Maria Emilia Rollo, Sergio Schininà, Andrea Tumino e Daniele Vitale.