Premio Ragusani nel Mondo: tra i protagonisti della sezione “Giovani” il talento multidisciplinare di Lorenzo Guardiano

Un raro connubio di scienza e arte: Lorenzo Guardiano, giovane studioso nato a Ragusa nel 1994, sarà uno dei premiati nella sezione “Giovani” della 30ª edizione del Premio Ragusani nel Mondo, che si terrà il 26 e 27 luglio 2025 in piazza Libertà a Ragusa.

Egittologo, ricercatore e pianista di fama internazionale, Guardiano è oggi professore a contratto all’Università degli Studi di Milano e Principal Investigator del progetto “A Book of the Dead in Milan”, premiato dalla Fondazione Cariplo. Ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore Associato.

Con una formazione accademica d’eccellenza (lauree con lode a Milano e Pisa, dottorato in Egittologia con giudizio “Eccellente con Lode”), Guardiano ha saputo affiancare alla sua carriera scientifica un’intensa attività concertistica. Diplomato con il massimo dei voti in pianoforte, ha suonato con prestigiose orchestre in Italia e all’estero, tra cui il Teatro Massimo Bellini di Catania e il Teatro Bolshoi di Mosca.

Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti, figurano premi dell’Institut français d’archéologie orientale del Cairo e della American Society of Overseas Research. Attivo nella ricerca e nella didattica, ha pubblicato importanti monografie, tra cui Il Cielo dei Faraoni e Le iscrizioni greche del Museo Archeologico Ibleo.

Con il suo approccio multidisciplinare e innovativo, Guardiano è oggi uno dei giovani studiosi più brillanti nel panorama delle scienze umane, portando lustro al territorio ibleo e alla cultura italiana nel mondo.

© Riproduzione riservata