Premio Ragusani nel Mondo: tra i premiati i fondatori di Reiwa che hanno inventato il robot pulisci impianti fotovoltaici



L’edizione di quest’anno del Premio Ragusani nel Mondo è pronta a celebrare nuovi talenti e successi raggiunti anche da concittadini che, con dedizione e passione, stanno lasciando un’impronta significativa anche oltre i confini della nostra terra senza però abbandonarla. Tra i premiati di quest’anno spicca l’eccellenza ragusana nel campo tecnologico e dell’innovazione: la start-up REIWA e i suoi fondatori, gli ingegneri Salvo Salerno e Salvatore Occhipinti.



Nata nel 2019 da un’idea pionieristica dei due ingegneri iblei, REIWA ha conquistato rapidamente l’attenzione dei maggiori player nazionali e internazionali grazie al loro innovativo progetto, SandStorm, un robot per la pulizia ottimizzata degli impianti fotovoltaici.

L’iniziale entusiasmo dei partner è stato presto confermato dal coinvolgimento di Enel Green Power per la seconda versione del prototipo. Questo significativo traguardo è stato raggiunto grazie all’instancabile lavoro di figure professionali dell’area iblea, dimostrando ancora una volta che il talento e l’ingegno dei ragusani sono riconosciuti e apprezzati a livello globale.



Il Premio Ragusani nel Mondo, nella sua serata di gala in programma per questo sabato 29 luglio alle ore 20 in piazza Libertà a Ragusa, avrà il piacere di premiare i fondatori di REIWA, Salvo Salerno e Salvatore Occhipinti, per il loro contributo straordinario nel campo della tecnologia e dell’energia rinnovabile. Sarà una serata emozionante in cui la comunità ragusana si riunirà per festeggiare il successo di questi talentuosi figli della nostra terra.