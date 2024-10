Premio “Portatori di Gioia” 2024 sabato a Sampieri nell’area living del Pata Pata

Quella di quest’anno è la quarta edizione di un premio nato dall’idea dell’Associazione “Portatori di Gioia” che, seppure fresca di costituzione, è riuscita ha ritagliarsi un posto nella realtà sociale e culturale della città di Scicli. Sabato l’appuntamento alle 18.30 nell’area living con la premiazione che sarà preceduta dal convegno sul tema “Cultura e Turismo. L’associazionismo strumento di sviluppo”. Relatori Francesco Pira, sociologo della comunicazione docente universitario, Giuseppe Pitrolo, critico e cultore della storia locale, Antonino La Spina, presidente nazionale della Pro Loco (in video conferenza) e Rosa Anna Paolino, commercialista e presidente ANC di Ragusa. Il convegno sarà moderato dalla giornalista Viviana Sammito.

L’associazione Portatori di Gioia è nata nel dicembre del 2019 e conta più di trecento iscritti. Valorizzazione della festa di Pasqua a Scicli.

E’ solo uno degli obiettivi ma ce ne sono altri ben radicati nella vita della città. “Il premio mira a valorizzare le persone che, attraverso il proprio impegno nei diversi settori di attività come sport, sociale, commercio e cultura contribuiscono a dare lustro alla città di Scicli – spiega il presidente Peppe Zisa – da qui la scelta di creare questo premio per celebrare e riconoscere coloro che, con il loro lavoro e dedizione, rappresentano un esempio di impegno e partecipazione attiva nella comunità. Mettere in luce queste figure che, con le loro azioni, incarnano i valori di solidarietà, collaborazione e crescita collettiva, contribuendo non solo al benessere della comunità, ma anche alla promozione dell’immagine positiva di Scicli”.

