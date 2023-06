Premio giornalistico “Maria Grazia Cutuli”a Vittoria. Ecco i vincitori

Premio giornalistico “Maria Grazia Cutuli” a Vittoria. Lo storico premio, istituito dalla Fidapa, per ricordare la giornalista e inviata del Corriere della Sera, uccisa in un agguato il 19 novembre 2001, a Surobi, in Afghanistan.

Il concorso ha premiato quest’anno giovani studenti provenienti dalle province di Ragusa, Siracusa, Trapani e Perugia.

Il premio vuole premiare studenti degli istituti superiori italiani.

A promuoverlo era stata tra gli altri la docente Annamaria Zagara, tra le fondatrici della sezione Fidapa di Vittoria, scomparsa qualche mese fa. La sua figura e l’eredità che lascia alla sezione fidapina della città ipparina, è stata ricordata dalla presidente Rosa Perupato. Erano presenti il marito di Annamaria Zagara, Gigi Li Perni e la figlia Giovanna.

Relatori della serata i giornalisti Franco Nicastro e Francesca Cabibbo, che facevano parte della giuria, mentre l’inviata Rai Lucia basso e il giornalista Pippo La Lota hanno inviato un messaggio. Ha presentato Nadia D’Amato. Il musicista Fabio Trigila ha eseguito alcuni intermezzi musicali.

Nel corso della serata è stato presentato il trailer del documentario “Una medaglia per Luz Long” del giornalista freelance Domenico Occhipinti, dedicato alla figura dell’atleta olimpionico tedesco, medaglia d0argento nel salto in lungo alle Olimpiadi di Berlino e protagonista di una storica amicizia con la medaglia d’oro statunitense Jesse Owens. Luz Long morì durante lo sbarco alleato nelle campagne tra Acate e Gela ed è sepolto a Motta Sant’Anastasia. Il video è stato realizzato in occasione degli 80 anni dalla morte.

Il concorso prevedeva due sezioni: gli studenti potevano partecipare producendo un articolo o un video.

Per la sezione “Stampa”, si è classificata Sara Adragna, del Liceo Quintiliano di Siracusa. Al secondo posto si è piazzata Emma Vossi, del Liceo Ginnasio Mariotti di Perugia.

Per la sezione “Video” al primo posto si sono classificati gli studenti del Liceo scientifico Mazzini di Vittoria, con il gruppo della redazione del giornale scolastico “La Fenice”, con il video dal titolo “Le(g)ali oltre”. Secondo classificato il gruppo del Liceo Cipolla Pantaleo Gentile di Castelvetrano (Trapani), con il video dal titolo “Per dire no alla mafia”.

Menzione speciale per Andrea Rimmaudo dell’Istituto professionale Marconi di Vittoria.

La Fidapa ha consegnato una targa ed un premio speciale alla redazione del giornale scolastico “La Fenice”, guidata dal professore Giuseppe Di Mauro, realtà importante della scuola vittoriese, che dà un contributo importante alla vita culturale della città.

La redazione de “La Fenice” è formata dagli studenti Leandra Galesi, Manola Migliore, Manar Hajri, Giuseppe M. Spanti, Federico Gurrieri, Greta Turtola. La redazione è guidata dal professore Giuseppe Di Mauro, con la collaborazione di Daniele Liberto e Desirèe Monachella. Redattrice è Giulia Stornello. La grafica è curata da Sofia Di Rosa e Sofia Sciagura.