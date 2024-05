Esce l’album d’esordio di Nico Arezzo: “Non c’è mare”

Il 17 maggio segna un momento significativo per Nico Arezzo, il talentuoso cantautore ragusano adottato da Bologna, poiché è la data di uscita del suo album d’esordio “Non c’è mare” sotto l’etichetta Artist First. Questo lavoro rappresenta il frutto di anni di sperimentazione sia sul palco che nella vita del musicista.

L’ALBUM

L’album contiene 13 brani preziosi, molti dei quali già pubblicati in precedenza, che ci conducono attraverso una narrazione delle esperienze di vita quotidiana di Arezzo. Dai pezzi come “Fossi nato gemelli” e “Casa nuova”, che offrono uno sguardo sulla vita da fuori sede e le esperienze giovanili a Bologna, fino a tracce più profonde e malinconiche presenti in “Non c’è mare”.

In questo lavoro, Arezzo esplora tematiche che vanno dall’amicizia, agli amori incontrati lungo la strada, alle nottate fuori dai bar, alle relazioni in bilico e alle scelte sbagliate. Attraverso canzoni come “Spazzolino”, l’artista riesce a far viaggiare l’immaginazione dello spettatore, portandoci a scoprire un mondo di emozioni e sfumature.

Arezzo sottolinea che l’album è autentico e senza filtri, e che tutti i collaboratori e i featuring presenti sono suoi amici. “Non c’è mare” rappresenta un viaggio che inizia da Bologna e si conclude in Sicilia, attraverso una serie di esperienze che toccano temi universali come l’amore, la comunicazione, le relazioni interpersonali e il senso di appartenenza.

Per Arezzo, questo album è un modo per condividere con il pubblico la sua visione del mondo e delle relazioni umane, rendendolo più felice e vulnerabile nell’immaginare che presto sarà nelle mani dei suoi ascoltatori.

