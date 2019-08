Premio Cristina Guastella, Beppe Vessicchio: "Sicilia fucina di talenti". Ecco tutti i vincitori. FOTO GALLERY - Ragusa Oggi

Premio Cristina Guastella, Beppe Vessicchio: “Sicilia fucina di talenti”. Ecco tutti i vincitori. FOTO GALLERY

Grande successo al porto turistico di Marina di Ragusa per l’ottava edizione del premio “Cristina Guastella” che ha visto in gara numerosi talenti siciliani con la direzione artistica di Giovanna Guastella che è anche la direttrice del coro Mariele Ventre di Ragusa. Presentata dal bravo Ruggero Sardo, la serata ha visto intensi momenti di spettacolo e qualche sorpresa. Un non facile lavoro per la giuria presieduta quest’anno dal maestro Beppe Vessicchio, rimasto innamorato della realtà iblea.

Ed ecco tutti i premiati dell’ottava edizione del premio Cristina Guastella. Nella categoria 9-12 anni primo posto per Filippo Cavolina, 10 anni di Mirabella Imbaccari, secondo posto per Chiara Vinci, 11 anni di Noto, terzo posto per Noemi Zaccaria, 11 anni di Modica.

Nella seconda categoria, che va dai 12 ai 14 anni, primo posto per Giorgia Tornatore, 12 anni, di Siracusa, secondo posto per Manuel Pulvirenti, 13 anni di Acireale, e terzo posto per Beatrice Arancio, 12 anni di Gela. Per Manuel Pulvirenti una sorpresa in più perchè il maestro Beppe Vessicchio lo ha selezionato per i provini finali di “Prodigi” su Raiuno.

Infine per la terza categoria, dai 15 ai 22 anni, primo posto per Ademara Di Nuzzo, 17 anni di Roccalumera, secondo posto per Alice Tizza, 17 anni di Comiso, terzo posto per Giulia Casamichele, 22 anni di Ragusa. Nel corso della serata sono stati consegnati anche 4 premi speciali offerti da alcuni sponsor. Il premio “Le Masserie” è andato a Chiara Sardella di Piazza Armerina, il premio “Gruppo Scar” a Alessia Pallavicino di Donnalucata, il premio “Ragusa Rugby” a Sofia Meli di Acate, il premio “Butterfly” a Aurora Maria Guardabasso di Vittoria.

Ospiti della serata alcuni finalisti delle precedenti edizioni come Giorgia Incatasciato (proveniente da The Voice), Sofia Minauda, Speranza Rizza, Federica Bonifacio, Bruna Gulino, Danilo Guardabasso.

La giuria era composta dai maestri Giovanni Dall’O’, Giulia Campo, Mario Scucces, Francesca Guccione, Enrico Giurdanella e Ivan Lo Giudice

foto di Giovanni Guastella