Premio Cinematografico Atena Nike 2025: al via i lavori per la quarta edizione a Taormina

La suggestiva città di Taormina si prepara ad accogliere, a fine giugno 2025, la quarta edizione del Premio cinematografico Atena Nike, un evento dedicato alla celebrazione della Settima Arte e dei suoi protagonisti.

Quest’anno, la direzione artistica si rinnova con la guida del fondatore Fabio Saccuzzo, affiancato dai condirettori Giampietro Preziosa e Alina Trabattoni, oltre a un management artistico d’eccezione con Fabrizio Apolloni, Emanuela Corsello, Armando Pizzuti e Salvo Saverio D’Angelo. L’Academy sarà presieduta dall’attrice Claudia Gerini, con la partecipazione di Lucia Sardo, Colapesce Dimartino e Federica Vincenti.

L’Atena Nike nasce con l’obiettivo di valorizzare le tematiche sociali trattate nel cinema, dando spazio soprattutto a registi emergenti e artisti di nicchia. Il Premio gode di prestigiosi patrocini, tra cui quello della Regione Siciliana, e coinvolge ogni anno celebri personalità del mondo della cultura e del cinema, consolidando il proprio ruolo come evento di riferimento per l’industria cinematografica italiana.

Il concorso si suddivide in due sezioni principali: lungometraggi e cortometraggi. Entrambe prevedono diverse giurie e premi, tra cui la Sezione Speciale, che include riconoscimenti come: Premio Atena Nike Impresa Donna, Premio Speciale al Talento Siciliano, Premio Atena Nike Legalità.

La selezione dei film finalisti sarà curata dalla giuria dell’Academy, che include una sezione stampa internazionale guidata dalla giornalista Vera Naydenova. Le candidature chiuderanno alla fine di gennaio 2025, mentre la fase di valutazione si concluderà entro febbraio 2025.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale: www.premioatenanike.it

Oltre alle premiazioni, si riconferma l’importante appuntamento con i workshop di Cinema&Imprese, ideati da Fabio Saccuzzo, esperto di diritto cinematografico e fiscalità d’impresa. Questi incontri offriranno un’opportunità unica per mettere in connessione il mondo cinematografico con quello dell’imprenditoria, approfondendo i benefici fiscali e le opportunità di investimento nel settore.

“Anche quest’anno celebreremo la vittoria dell’Arte”, spiega il fondatore Fabio Saccuzzo.

“Questa manifestazione è nata per sostenere il cinema italiano come modello di riferimento internazionale. Il nostro obiettivo è creare un punto di incontro per attori, professionisti del settore e addetti ai lavori, affinché possano confrontarsi e celebrare non solo le opere, ma l’intera industria cinematografica.”