Premio Best in Sicily 2019 la cerimonia di consegna - Ragusa Oggi

Premio Best in Sicily 2019 la cerimonia di consegna

CATANIA- Best in Sicily 2019 è andato in scena, è proprio il caso di dirlo, nello splendido scenario del Teatro Vincenzo Bellini di Catania.

La dodicesima edizione della manifestazione organizzata da “Cronache di Gusto” si è aperta con dati e numeri sulle preferenze enogastronomiche e turistiche siciliane snocciolati da Pietro Vento, direttore dell’Istituto Demopolis. Dopo il saluto del direttore di Cronache di Gusto, Fabrizio Carrera, il palcoscenico ha ospitato Oscar Farinetti, patron di Eataly. L’imprenditore torinese ha scommesso sulla Sicilia, entrando in società con il cavaliere Francesco Tornatore con cui produrrà del vino.

Dodici le categorie dei premiati fra le varie eccellenze che si sono susseguite sul palco: fra loro Marco Giunta, titolare di Casa Talía di Modica, premiato come miglior Bed and Breakfast siciliano.

Già noti da una settimana i nomi degli altri vincitori tra cui aziende storiche come Campisi, miglior azienda conserviera, o novità assolute come il birrificio Alveria di Canicattini Bagni o il macellaio di Canicattì, Gianni Giardina. Frumento di Acireale è la migliore pizzeria mentre Francesco Arena di

Messina il fornaio. Alessandro di Camporeale miglior produttore di vino, il Vecchio Carro di Caronia è la migliore trattoria. Gagliardi Boutique Hotel di Noto è il miglior albergo. Due i ristoranti premiati: Dodici Fontane del Villa Neri Resort di Linguaglossa e Modì di Torregrotta (Me). La Bruno Ribadi di Cinisi è la migliore azienda per la nuova immagine. Premiati anche i comuni di Catania e Polizzi Generosa per l’incremento turistico. Nella sezione “giovani” da segnalare la menzione speciale per Alessandro Ciulla, primo chef stellato di Catania. La conclusione della serata, molto attesa, è stata dedicata al tema del digitale raccontato dallo scrittore Alessandro Baricco nell’ultimo libro “The Game”.

