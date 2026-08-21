“Pregate insieme a noi”: l’appello della sorella per il giovane modicano che lotta tra la vita e la morte

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È un appello scritto con il cuore, quello affidato ai social dalla sorella del giovane modicano trentenne che lotta tra la vita e la morte dopo il drammatico incidente avvenuto nella notte di martedì sulla Modica-Pozzallo.

“Ciao a tutti… non so se il post va contro il regolamento e in caso mi scuso.. ma volevo chiedere a tutti i membri del gruppo di pregare insieme a me e alla mia famiglia per mio fratello che sta lottando tra la vita e la morte a causa del brutto incidente avvenuto nella notte di martedì…”.

Poche righe, quelle pubblicate sul gruppo “Sei di Modica se”…, ma dentro quelle parole c’è tutta l’angoscia di una famiglia sospesa davanti a una speranza. La sorella chiede alla comunità di stringersi idealmente attorno al ragazzo e di pregare affinché possa superare questo momento drammatico.

«Pregate insieme a noi affinché Dio possa metterci la sua mano e far tornare mio fratello tra di noi e soprattutto dalla sua figlioletta che lo aspetta».

Ed è proprio il riferimento alla piccola a rendere ancora più struggente l’appello. Una bambina che aspetta il suo papà e una famiglia che, in queste ore difficilissime, si aggrappa alla speranza e alla fede.

La risposta della comunità non si è fatta attendere. In pochissimo tempo il post è stato raggiunto da centinaia di commenti, con messaggi di preghiera, incoraggiamento, vicinanza e affetto. Una grande dimostrazione di solidarietà che ha trasformato un appello personale e disperato in un abbraccio virtuale collettivo alla famiglia.

In momenti come questo, quando le notizie cliniche restano drammaticamente riservate e l’attesa sembra non finire mai, anche una parola, una preghiera o un semplice messaggio possono diventare per i familiari un modo per sentirsi meno soli.

Il giovane, dopo essere stato soccorso e trasportato all’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico a causa delle gravi lesioni riportate. Successivamente è stato ricoverato in Terapia intensiva e, considerate le sue condizioni e la necessità di ulteriori cure specialistiche, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Garibaldi Centro di Catania.

L’incidente si è verificato intorno alle 3 del mattino, sulla SP45, la vecchia strada che collega Modica a Pozzallo. Il giovane era alla guida della propria automobile quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo.

L’auto è uscita dalla carreggiata e ha terminato la propria corsa contro un muretto a secco, provocando conseguenze gravissime per il conducente.

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