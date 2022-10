Precipita un Canadair a Linguaglossa

Un canadair della Protezione civile in servizio in Sicilia durante le operazioni di spegnimento di un incendio in territorio di Linguaglossa è precipitato durante la fase di caricamento dell’acqua.

l drammatico incidente, ancora da ricostruire, è avvenuto oggi pomeriggio.

Secondo le prime informazioni il Canadair è precipitato dopo essersi schiantato alle pendici dell’Etna, nella zona di Linguaglossa, dove era in azione per contribuire allo spegnimento di un vasto incendio. Non si hanno al momento notizie sull’equipaggio e sulle cause dell’incidente ma è probabile che i due piloti che erano a bordo non ce l’abbiano fatta.



Si tratta di un velivolo dei Vigili del Fuoco. Il Canadair aveva fatto da poco rifornimento in mare, nella zona antistante il comune di Giarre, per poi riprendere quota per tornare all’operazione di spegnimento dell’incendio che si è sviluppato nella zona di monte Calcinera. Ignote le fasi che hanno portato alla perdita del controllo del velivolo da parte dei piloti.