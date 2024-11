Pozzallo: un giovane esemplare di Caretta Caretta riprende il largo. Il rilascio a 3 miglia dalla costa ragusana

Lo scorso 9 novembre 2024, un giovane esemplare di Caretta Caretta, di circa 3 mesi, ha ripreso la sua libertà grazie all’intervento della Guardia Costiera di Pozzallo. Il rilascio è avvenuto a 3 miglia dalla costa ragusana, a bordo della motovedetta CP 2113.

Fondamentale l’intervento del WWF

Il recupero e il rilascio sono stati possibili grazie alla collaborazione con il WWF, che ha richiesto l’assistenza della Guardia Costiera dopo aver accertato che l’esemplare fosse in buone condizioni di salute e pronto a tornare nel suo habitat naturale. Il giovane esemplare aveva infatti affrontato iniziali difficoltà al momento del ritrovamento, ma grazie agli interventi mirati è stato in grado di recuperare le capacità di nuoto.

In occasione del rilascio, la dott.ssa Prato Oleana, referente per la regione Sicilia del Progetto Tartarughe del WWF Italia, e il dott. Pietro Lancetta, delegato provinciale WWF per l’Area Mediterranea di Ragusa, hanno ringraziato la Guardia Costiera per il supporto continuo, evidenziando la collaborazione nel recupero di tartarughe e nella protezione dei nidi lungo il litorale di competenza. Questo impegno ha permesso di tutelare adeguatamente le tartarughe neonate, che hanno potuto raggiungere il mare in sicurezza.

La Guardia Costiera di Pozzallo ha anche colto l’occasione per ricordare l’importanza della segnalazione tempestiva da parte degli utenti del mare. In caso di avvistamenti o spiaggiamenti di specie marine protette, ferite o in difficoltà, è fondamentale segnalare immediatamente l’incidente, permettendo così l’attivazione della rete di soccorso e il pronto intervento dei professionisti per il salvataggio di queste preziose specie.

