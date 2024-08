Pozzallo: tenta di violentare la cugina per la strada, arrestato 28enne

Ancora una volta la città di Pozzallo è stata teatro di un caso di violenza sessuale. L’episodio ha coinvolto una giovane donna e il suo cugino 28enne. La ragazza si trovava nei pressi dell’area portuale. L’uomo ha tentato prima di caricarla a bordo dell’auto e poi di violentarla sul posto, strappandole i vestiti e cercando di avere un approccio sessuale con lei. La ragazza è stata molto coraggiosa: è riuscita gridare e i passanti l’hanno sentita. Poi, è stata accompagnata in caserma e portata in ospedale a Modica per le cure del caso. Ha avuto una prognosi di 10 giorni, viste le ferite riportate, le escoriazioni e i graffi.

Arresti domiciliari per l’aggressore

L’aggressore è stato posto agli arresti domiciliari, una misura cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Ragusa in seguito all’analisi delle prove raccolte.

