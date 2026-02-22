Nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES 2021-2027), l’ASP di Ragusa sta implementando un importante potenziamento strutturale, tecnologico e formativo dei Consultori Familiari della provincia, con un focus particolare sulla salute della donna in tutte le fasi della vita. L’intervento, previsto dalla linea progettuale “Il genere al centro della cura”, ha visto l’investimento di […]
Pozzallo si tinge d’oro: l’omaggio a Gustav Klimt visitabile fino all’8 marzo
22 Feb 2026 15:44
C’è tempo fino all’8 marzo 2026 per immergersi nelle atmosfere sognanti della Vienna di fine secolo a Pozzallo. La sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso “Vincenzo Romeo”, in Piazza Portosalvo 4, ospita infatti la mostra “Omaggio a Klimt – Frammenti, forme e colore”, un progetto ambizioso firmato dal collettivo artistico GOART&LAB.
Sotto la guida delle artiste Gabriela Costache e Simona Giugliano, l’esposizione non è una semplice esibizione didascalica, ma un viaggio emozionale attraverso le opere e le installazioni realizzate dagli studenti dei corsi d’arte. I giovani talenti locali hanno reinterpretato l’eredità del maestro austriaco, offrendo uno sguardo fresco, personale e vibrante su uno dei linguaggi più iconici della storia dell’arte.
Chi era Gustav Klimt?
Ma perché, ancora oggi, la figura di Klimt è così centrale? Considerato il padre della Secessione Viennese, Gustav Klimt (1862–1918) fu l’artista che traghettò l’arte verso la modernità. La sua pittura è un tripudio di simbolismo, erotismo e decorazione estrema.
È celebre soprattutto per il suo “Periodo Aureo”, durante il quale utilizzò la foglia d’oro per creare opere bidimensionali ispirate ai mosaici bizantini di Ravenna. I suoi soggetti, spesso figure femminili avvolte in motivi geometrici e floreali, fluttuano in una dimensione senza tempo dove il confine tra realtà e sogno si dissolve.
Informazioni Utili per la visita
La mostra rappresenta un’occasione imperdibile per la comunità e per i turisti di scoprire come l’arte classica possa dialogare con la sensibilità contemporanea dei ragazzi.
- Orari: Aperto tutti i giorni (domenica inclusa) dalle 8:30 alle 19:00.
- Ingresso: Gratuito.
- Per le scuole: È possibile prenotare visite guidate gratuite chiamando lo 0932 953252.
- Concorso: Per i giovani creativi tra i 9 e i 15 anni è inoltre attivo il concorso d’arte “Interpretazione Klimt”, volto a stimolare ulteriormente la produzione artistica originale.
© Riproduzione riservata