Pozzallo si tinge d’oro: l’omaggio a Gustav Klimt visitabile fino all’8 marzo

C’è tempo fino all’8 marzo 2026 per immergersi nelle atmosfere sognanti della Vienna di fine secolo a Pozzallo. La sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso “Vincenzo Romeo”, in Piazza Portosalvo 4, ospita infatti la mostra “Omaggio a Klimt – Frammenti, forme e colore”, un progetto ambizioso firmato dal collettivo artistico GOART&LAB.

Sotto la guida delle artiste Gabriela Costache e Simona Giugliano, l’esposizione non è una semplice esibizione didascalica, ma un viaggio emozionale attraverso le opere e le installazioni realizzate dagli studenti dei corsi d’arte. I giovani talenti locali hanno reinterpretato l’eredità del maestro austriaco, offrendo uno sguardo fresco, personale e vibrante su uno dei linguaggi più iconici della storia dell’arte.

Chi era Gustav Klimt?

Ma perché, ancora oggi, la figura di Klimt è così centrale? Considerato il padre della Secessione Viennese, Gustav Klimt (1862–1918) fu l’artista che traghettò l’arte verso la modernità. La sua pittura è un tripudio di simbolismo, erotismo e decorazione estrema.

È celebre soprattutto per il suo “Periodo Aureo”, durante il quale utilizzò la foglia d’oro per creare opere bidimensionali ispirate ai mosaici bizantini di Ravenna. I suoi soggetti, spesso figure femminili avvolte in motivi geometrici e floreali, fluttuano in una dimensione senza tempo dove il confine tra realtà e sogno si dissolve.

Informazioni Utili per la visita

La mostra rappresenta un’occasione imperdibile per la comunità e per i turisti di scoprire come l’arte classica possa dialogare con la sensibilità contemporanea dei ragazzi.

Orari: Aperto tutti i giorni (domenica inclusa) dalle 8:30 alle 19:00.

Ingresso: Gratuito.

Per le scuole: È possibile prenotare visite guidate gratuite chiamando lo 0932 953252.

Concorso: Per i giovani creativi tra i 9 e i 15 anni è inoltre attivo il concorso d'arte "Interpretazione Klimt", volto a stimolare ulteriormente la produzione artistica originale.

