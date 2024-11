Pozzallo: pranza in un ristorante senza pagare, poi minaccia i presenti con un coltello. Arrestata una donna

Pranza in un ristorante senza pagare il conto, Poi, minaccia i presenti con un coltello. I carabinieri hanno arrestato una donna di 59 anni di origine straniera e senza fissa dimora, accusata di rapina aggravata.

La donna si è recata in un ristorante per pranzare. Terminato il pasto, ha lasciato il locale senza pagare il conto. Questo comportamento sospetto ha attirato l’attenzione del personale, che l’ha seguita per le strade della città. Una volta raggiunta dai dipendenti del ristorante, la donna ha reagito in modo aggressivo, estraendo un coltello dalla borsa e minacciando i presenti. Questo gesto ha portato il personale a desistere e a denunciare l’accaduto ai carabinieri.

L’arresto

I militari grazie all’aiuto delle immagini di videosorveglianza, hanno rapidamente identificato la donna come responsabile dell’accaduto. Data la gravità degli indizi e il rischio concreto di fuga (considerata l’assenza di una residenza fissa), è stato disposto il fermo immediato. La donna è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Catania. La misura detentiva è stata giustificata dalla sua condotta violenta e dalla mancata osservanza delle regole sociali, oltre che dalla solidità del quadro indiziario.

Foto: repertorio

