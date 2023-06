Pozzallo piange la morte di Enrico Borrometi, visionario imprenditore della movida sud-orientale

E’ morto all’età di 46 anni Enrico Borrometi, visionario imprenditore della movida della Sicilia sud-orientale. Enrico Borrometi (Calandra), era conosciutissimo sia a Pozzallo che nell’intera provincia di Ragusa per aver avviato e realizzato progetti imprenditoriali che hanno fatto storia nel territorio: Havana, Sagra del Cannolo, ma anche Don Enrique Caffè (Malta), Lido Enrique, Locanda del Marchese, Caffè del Corso e A Calata o Ponti.

Uomo particolarmente amato per la sua simpatia e per la sua travolgente gentilezza, era amato e apprezzato da un’intera comunità di cui era diventato punto di riferimento. Lascia moglie figli piccoli e un grandissimo vuoto in tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Alla sua famiglia, le più sincere condoglianze da parte della redazione di RagusaOggi.