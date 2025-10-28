Pozzallo, la scuola “Rogasi” trionfa al contest nazionale “Attiviamoci con l’Arcobaleno in tavola”

L’istituto comprensivo premiato come vincitore assoluto tra oltre 4.000 classi italiane. Giovedì la cerimonia ufficiale al Cineteatro Giardino con i campioni Vermiglio e Maniscalco.

Un grande riconoscimento nazionale per la città di Pozzallo e per l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Rogasi”, che si è aggiudicato il primo posto assoluto al contest nazionale “Attiviamoci con l’Arcobaleno in tavola”, promosso da Sport e Salute nell’ambito del progetto Scuola Attiva.

A distinguersi, le classi III A e III B del plesso “Raganzino”, che hanno conquistato la giuria con un videoclip creativo e colorato capace di unire movimento, musica ed educazione alimentare.

Guarda il video vincitore: https://vimeo.com/1096215367

Il lavoro dei piccoli studenti pozzallesi è stato selezionato tra oltre 3.000 elaborati provenienti da più di 4.000 classi e 1.074 plessi scolastici in tutta Italia, da una giuria composta da testimonial sportivi del team “Illumina” di Sport e Salute.

La cerimonia di premiazione

La premiazione ufficiale si terrà giovedì 30 ottobre alle ore 10.00 presso il Cineteatro Giardino di Pozzallo.

Saranno presenti i vertici nazionali di Sport e Salute, il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, e due ospiti d’eccezione: Valerio Vermiglio, già capitano della Nazionale italiana di volley e argento olimpico ad Atene 2004; Stefano Maniscalco, due volte campione del mondo di karate.

L’educazione alimentare diventa un gioco

Il contest “Attiviamoci con l’Arcobaleno in tavola” nasce con l’obiettivo di promuovere, attraverso la musica e il movimento, l’importanza del consumo quotidiano di frutta e verdura, elementi chiave di uno stile di vita sano.

Le scuole partecipanti hanno lavorato con un toolkit didattico sviluppato in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, comprendente schede operative, contenuti multimediali e basi musicali per attività creative e motorie.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto “Scuola Attiva”, promosso da Sport e Salute e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il supporto del Ministro per lo Sport e i Giovani, per diffondere tra i più giovani i valori dell’attività motoria e di un’alimentazione consapevole.

