Pozzallo: fermo amministrativo per due Cargo battenti bandiera Camerun Panama. Ecco i motivi

Mercantili posti in stato di fermo amministrativo al porto di Pozzallo. Durante i controlli effettuati a bordo di navi straniere i militari della capitaneria di porto di Pozzallo e Siracusa (Nucleo Port State Control) hanno adottato provvedimenti di fermo amministrativo denominati “detenzione” nei confronti di due navi di tipo “General Cargo”, battenti bandiera Camerun e Panama.

I PROVVEDIMENTI



I provvedimenti di fermo sono stati presi dal personale del Nucleo Port State Control dopo aver constatato che le condizioni operative e di lavoro delle navi non rispettavano gli standard fissati dalle principali convenzioni internazionali. Durante l’ispezione sono state rilevate numerose irregolarità nella documentazione di bordo, nelle dotazioni antincendio e nella prevenzione dell’inquinamento marino. Inoltre, sono state riscontrate gravi carenze nella gestione della sicurezza e nelle condizioni di vita e di lavoro dell’equipaggio a bordo.

Il fermo amministrativo, noto come Notice of Detention, è una misura adottata per garantire la sicurezza della navigazione e dei lavoratori a bordo delle navi straniere che fanno scalo nei porti dei Paesi aderenti al Memorandum di Parigi. Questo memorandum è un accordo internazionale che mira a migliorare gli standard di sicurezza delle navi attraverso un sistema armonizzato di controlli e sanzioni condivisi.

Le navi potranno riprendere la navigazione solo dopo la revoca del provvedimento di fermo, che avverrà dopo l’eliminazione delle gravi carenze riscontrate e il ripristino degli standard minimi di sicurezza e di vita a bordo, accertati dal nucleo ispettivo della Capitaneria di Porto.

