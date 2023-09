Pozzallo: droga in casa, arrestato un giovane di 24 anni

E’ stato arrestato a Pozzallo dai carabinieri un giovane di 24 anni accusato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un giovane del posto celibe, disoccupato e con precedenti legati a reati specifici.

LA DROGA IN CASA

Durante la perquisizione personale e domiciliare le unità cinofile hanno svolto un ruolo fondamentale nel rilevare la presenza di droghe. Il giovane è stato trovato in possesso di 1 grammo di cocaina suddivisa in 3 dosi confezionate in pallini noti come “pippotti”. Sono state scoperte anche due dosi di hashish per un totale di 7 grammi, un coltello a serramanico utilizzato presumibilmente per il confezionamento della sostanza, un barattolo di plastica contenente una sostanza da taglio e 500 euro di cui non ha potuto giustificare il possesso, quindi considerati provento di attività illecita.

Sulla base di queste prove, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto in flagranza del giovane di Pozzallo, accusandolo di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura della Repubblica di Ragusa è stata informata dell’arresto, e sono stati disposti gli arresti domiciliari.