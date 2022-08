Pozzallo: concluso lo sbarco di 87 migranti. Ammatuna: “Un dovere accoglierli”

Si sono concluse le operazioni di sbarco degli 87 migranti dalla nave Sea Eye 4. Tutto si è svolto in modo ordinato.



Degli 87 migranti (Egitto-Siria-Nigeria e Somalia), 28 verranno trasferiti in una località italiana, gli altri 59 saranno ospitati in contrada Cifali in provincia di Ragusa. I tamponi eseguiti hanno dato tutti esito negativo.

Il sindaco Roberto Ammatuna ha commentato: “Si spera che nel prossimo futuro l’attuale organizzazione, che deve essere ulteriormente migliorata, non deve essere assolutamente smantellata per evitare il pericolo di ritornare ai tempi passati caratterizzati da improvvisazione e caos che hanno avuto ripercussioni sociali e di ordine pubblico specialmente nei comuni di frontiera”.