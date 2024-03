Poste Italiane: acquisti e spedizioni online, cresce PuntoPoste in provincia di Agrigento

Per ricevere gli acquisti online o spedire pacchi e resi la rete Punto Poste è sempre più vicina ai cittadini anche durante l’estate.

In provincia di Agrigento in totale sono disponibili 108 PuntoPoste: il network di prossimità di Poste Italiane che si affianca ai 73 uffici postali e che permette di ricevere gli acquisti online o effettuare spedizioni di resi o pacchi. La Rete PuntoPoste è composta da tabaccherie, Kipoint, ma anche bar, edicole, cartolerie, supermercati Carrefour, distributori di carburante IP e locker. La rete conferma la sua efficienza e vicinanza a tutti i cittadini grazie alla flessibilità degli orari e alla disponibilità dei servizi anche nei weekend. Mare o montagna, lago o città d’arte, anche in vacanza con PuntoPoste sono attivi numerosi servizi per facilitare l’esperienza di acquisto dei cittadini che sempre più si affidano alla Rete.

L’apprezzamento della Rete PuntoPoste da parte dei cittadini è confermata nei numeri, considerato che nei primi sei mesi del 2022 sì è registrato un incremento del 442% di pacchi lavorati (tra resi e consegne) dai punti della Rete dell’Agrigentino rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

