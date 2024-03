Raccolta differenziata nell’agrigentino, servizi regolari per le festività

Raccolta differenziata regolare e senza alcuna interruzione per le festività di Natale e di fine anno.

Gli operatori ecologici del Raggruppamento di imprese, saranno regolarmente in servizio su tutto il territorio, capoluogo compreso, per svuotare i mastelli anche il giorno festivo del 26 dicembre, giorno di Santo Stefano.

La raccolta non sarà effettuata solamente il 25 dicembre e il Primo gennaio ma solo perché cadono di domenica, giornata comunque festiva. Raccolta regolare anche venerdì 6 gennaio, giorno dell’Epifania.

