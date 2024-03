Numerosi i partecipanti all’importante iniziativa Ac Agrigento

Grande partecipazione all’iniziativa “5 ore in pista per la vita” promossa da Automobil Club Agrigento. L’autodromo “Concordia” ha accolto tanti ragazzi e adulti diversamente abili o con svantaggi sociali che, insieme con i piloti dell’Agrigentino, i quali hanno messo a disposizione le proprie auto, hanno compiuto dei giri in pista. Una giornata dedicata alla mobilità sicura, sostenibile e inclusiva che sottolinea l’importanza di osservare le regole tanto in pista, quanto sulla strada. È anche stata una giornata ricca di emozioni, culminate con la consegna di una targa che la Presidenza del Senato della Repubblica ha conferito ad Ac Agrigento “per lo spirito e l’impegno che hanno contraddistinto la realizzazione di una bella iniziativa di partecipazione, amicizia e sicurezza – scrive Ignazio La Russa, presidente del Senato – Sono certo che le emozioni di questa giornata, così come i suoi momenti di riflessione e confronto sapranno tradursi, soprattutto per i tanti giovani coinvolti, in un prezioso percorso di valori e consapevolezze”.“Finalmente dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia da Covid – afferma Salvatore Bellanca, presidente Ac Agrigento – abbiamo voluto riproporre “5 ore in pista per la vita”, una manifestazione cui sono molto legato così come tutta l’Ac di Agrigento, che ha ricevuto anche le congratulazioni da parte del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e di Aci Italia Sticchi. Due istituzioni così autorevoli che guardano con attenzione a “5 ore in pista per la vita” è per noi un motivo di grande orgoglio. Ringrazio i ragazzi che hanno partecipato e i piloti agrigentini che hanno messo a disposizione le loro auto da corsa regalando un sorriso a tutti. Le emozioni che si provano a vedere lo sguardo di questi ragazzi ci ripagano di tutto il lavoro fatto. Aci è in campo ogni giorno per tutelare anche i diritti dei disabili lungo la strada. Noi lanciamo un messaggio di speranza, inclusione e contro ogni diseguaglianza sociale”.

