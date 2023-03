Possibili esche avvelenate a Ragusa. Fate attenzione ai vostri cani!

La denuncia è partita dall’Oipa di Ragusa, associazione ambientalista e animalista che da sempre si occupa della tutela degli animali, e in breve tempo ha fatto il giro dei social. Possibili esche avvelenate a Ragusa, in viale Sicilia, nel cuore della città.

UN PROBLEMA GRAVISSIMO

Un cane sarebbe già morto proprio perchè ha mangiato un’esca e naturalmente c’è molta apprensione per questo gravissimo fatto. Tutto questo è gravissimo e indegno per una città civile come Ragusa. Tra l’altro, le esche si troverebbero in prossimità dell’ospedale civile, non troppo lontano dalla postazione del 118. Se si pensa di eliminare il randagismo con questi metodi, si sta prendendo una cantonata. Non sappiamo se si tratti veramente di esche avvelenate, ma al momento possiamo solo consigliare, quantomeno ai proprietari di animali domestici, di fare molta attenzione.

Inoltre, sarebbe importante che l’Amministrazione comunale intervenisse per bonificare, se necessario, le aree interessate. E non sarebbe da escludere anche l’uso delle telecamere di videosorveglianza per individuare chi ha posizionato le esche.