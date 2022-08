Possibili disservizi idrici nel quartiere Palazzello di Ragusa

A causa di lavori urgenti per la riparazione della condotta di adduzione “Palazzello”, nella giornata odierna si è dovuto procedere al fermo delle pompe che alimentano tale condotta presso l’impianto di contrada “Lusia”, con il conseguente svuotamento del serbatoio Palazzello.



Per questo motivo nella stessa giornata e nelle 48 ore successive alla riparazione, si potranno verificare disservizi alla distribuzione idrica nel quartiere Palazzello (Via della Costituzione, Via E.C. Lupis, via Torricelli, viale N.Colajanni, via Archimede, viale dei Platani, via Carducci, via dei Frassini, via delle Betulle, via del Faggio, via dei Pini, via Paolo Vetri, via Plebiscito e vie limitrofe).