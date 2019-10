Porto di Pozzallo: si inaugura il nuovo varco automatizzato per l'accesso alle aree commerciali del porto - Ragusa Oggi

Porto di Pozzallo: si inaugura il nuovo varco automatizzato per l’accesso alle aree commerciali del porto

Alle ore 10.00 del giorno 14 ottobre p.v. si svolgera’, all’interno della struttura portuale di Pozzallo, una sobria inaugurazione del nuovo varco automatizzato per l’accesso alle aree commerciali del porto.

La predetta infrastruttura, realizzata grazie alla sinergica azione della capitaneria di porto di Pozzallo con gli operatori portuali e con le istituzioni coinvolte nella gestione dei traffici all’interno dello scalo (agenzia delle dogane e guardia di finanza), assolvera’ al compito di contemperare le esigenze di sicurezza, nel transito di mezzi ed individui all’interno dell’area portuale, con le esigenze di natura privatistica portate avanti dagli operatori di settore.

In virtu’ di tale importante innovazione tecnologica, di fatto, la struttura portuale risultera’ accessibile h 24 considerato che si procedera’ ad un monitoraggio costante, in remoto, dei mezzi e degli individui (dotati di appositi badge identificativi rilasciati dall’agenzia delle dogane previo nulla osta della capitaneria di porto di pozzallo e della guardia di finanza) che faranno accesso all’interno della struttura portuale al di fuori degli orari in cui il varco principale del porto commerciale di Pozzallo risulta presidiato fisicamente. In tal caso gli accessi, ovviamente, non potranno riguardare traffici sottoposti alla vigilanza doganale.

In occasione della cerimonia di inaugurazione, il varco automatizzato verra’ formalmente consegnato alla regione Sicilia divenendo, a tutti gli effetti, un arredo portuale destinato ad assicurare un ulteriore servizio agli operatori del cluster marittimo.