Porticciolo di Donnalucata insabbiato. Al Circolo Nautico il compito della rimozione delle alghe

Una ritorno ciclico per le alghe all’interno dello scalo di alaggio del porticciolo di Donnalucata. Bonificato la scorsa estate è tornato da giorni ad essere invaso dalle alghe. Un inconveniente che si ripete ogniqualvolta il mare è “toccato” dalle correnti di scirocco che trasportano all’interno dello scalo di alaggio le alghe. L’accordo che il Comune di Scicli ha perfezionato con il Circolo Nautico si sta rivelando di grande aiuto alla problematica. Con mezzi meccanici, infatti, si interviene per la rimozione delle alghe dai fondali dell’impianto evitando che queste si ammassino e miste a sabbia provocano una base che diminuisce la profondità e limita l’accesso delle imbarcazioni alla rampa di sosta del piccolo bacino portuale. Il Circolo Nautico, quindi, potrà d’ora innanzi contenere i danni grazie alla sua presenza costante nella pulizia dell’impianto. L’ampliamento della concessione dell’area portuale al Circolo Nautico da parte del Demanio è stato di grande aiuto nella risoluzione del problema insabbiamento e della pulizia dello scalo di alaggio per porticciolo dove c’era chi abitualmente conferire anche i rifiuti. “Dire che abbiamo risolto il problema forse è troppo ma è chiaro che, pur garantendo la nostra compartecipazione come ente in cui ricade l’opera, ci si sia alleggeriti del peso che da decenni viene dal porticciolo donnalucatese – afferma l’assessore ai lavori pubblici ed alle manutenzioni, Enzo Giannone – l’ampliamento dell’area in concessione, che comprende anche lo scalo di alaggio, quindi la parte frontale al Circolo Nautico oltre che quella storica della parte laterale, ha permesso di fare questo accordo garantendo con più frequenza la pulizia e la rimozione delle alghe evitando che la sabbia si solidifichi sui fondali e comprometta il movimento delle imbarcazioni all’interno del porticciolo. La Regata velica che si è tenuta nelle settimane scorse a Donnalucata è stata la prova che mantenendo una costante bonifica dei luoghi la borgata sciclitana potrà rinascere”.

