“Porta a spasso un amico”: a Comiso l’iniziativa di sensibilizzazione sull’adozione dei cani

Comiso ha ospitato sabato scorso l’iniziativa “Porta a spasso un amico”, promossa dal Canile Rifugio Achille Birotto in collaborazione con la LAV Ragusa, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’adozione degli animali domestici. L’evento ha offerto ai partecipanti l’opportunità di fare passeggiate con i cani ospiti del rifugio, creando un’occasione unica per conoscere e avvicinarsi agli animali in attesa di una nuova famiglia.

Durante l’incontro, i promotori hanno sottolineato il valore dell’adozione come gesto di responsabilità e amore, invitando la cittadinanza a riflettere sull’alternativa all’acquisto: dare una casa a un cane significa donargli dignità, sicurezza e affetto, contribuendo a ridurre fenomeni di abbandono e maltrattamento.

Nel corso della giornata è stata anche presentata la petizione “La cura giusta”, destinata a garantire cure veterinarie accessibili e supporto a chi si prende cura degli animali domestici. La partecipazione attiva dei cittadini e l’impegno del personale del rifugio hanno reso l’evento un momento di sensibilizzazione e condivisione, rafforzando il messaggio che l’amore e la responsabilità verso gli animali sono valori da diffondere quotidianamente.

L’iniziativa ha raccolto apprezzamenti per la sua capacità di coniugare momenti di gioco e passeggiata con importanti contenuti educativi, promuovendo una cultura del rispetto e della tutela degli animali all’interno della comunità.

A rappresentare il Comune di Comiso all’evento è stata la consigliera comunale Emilia Garofalo, mentre per il Comune di Giarratana ha partecipato l’assessore alla Tutela animali Francesco Castellino. La consigliera Garofalo ha sottolineato l’importanza di “adottare un cane, non comprarlo”, evidenziando come queste iniziative siano fondamentali per diffondere un comportamento responsabile verso gli animali.

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