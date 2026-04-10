Ponti di primavera: più corse verso il barocco siciliano

La Sicilia accelera sulla mobilità sostenibile e sul turismo ferroviario, e la provincia di Ragusa diventa protagonista. Su impulso della Regione Siciliana, in collaborazione con Trenitalia, sono stati attivati nuovi e più frequenti collegamenti ferroviari in occasione dei ponti di primavera, con un significativo potenziamento delle tratte che attraversano il Val di Noto e collegano il territorio ragusano alle principali mete dell’Isola.

L’iniziativa rientra in una strategia più ampia che punta a rendere la Sicilia sempre più accessibile, valorizzando al tempo stesso il suo patrimonio culturale e paesaggistico. Un piano che guarda con particolare attenzione anche alle aree del Sud-Est, spesso penalizzate nei collegamenti, ma oggi al centro di un importante rilancio.

Più treni per Ragusa e il Val di Noto: 16 collegamenti aggiuntivi

Il cuore dell’intervento riguarda proprio le tratte che interessano la provincia di Ragusa. Sulle cosiddette “vie del Barocco”, infatti, sono stati attivati 16 collegamenti ferroviari aggiuntivi tra Siracusa e Donnafugata, con fermate strategiche anche a Ragusa, Modica e Scicli.

Un potenziamento che rappresenta un’opportunità concreta per turisti e pendolari: sarà più semplice raggiungere alcune delle destinazioni più affascinanti della Sicilia sud-orientale, tra centri storici patrimonio UNESCO, spiagge e paesaggi unici. Il collegamento diretto consente inoltre di rafforzare l’integrazione tra territori, favorendo una mobilità più fluida e sostenibile.

Collegamenti rafforzati anche nel resto dell’Isola

Parallelamente, si amplia anche l’offerta ferroviaria in altre aree strategiche della Sicilia. Sulla tratta Palermo-Cefalù, tra le più frequentate dai turisti, sono previsti numerosi collegamenti aggiuntivi sia nei giorni festivi che durante la settimana, con un incremento significativo anche da e verso l’aeroporto di Palermo.

Novità anche sulla costa ionica, dove nuovi collegamenti festivi consentono di connettere Letojanni e Taormina con Catania e Siracusa, rendendo ancora più agevoli gli spostamenti lungo uno dei tratti più attrattivi dell’Isola.

Biglietti già disponibili: come viaggiare

I nuovi collegamenti sono già acquistabili attraverso tutti i canali ufficiali: sito web, App e biglietterie.

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