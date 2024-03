Ponte sullo Stretto, Cancelleri: “Apriremo un dibattito pubblico”. Che ne pensate?

“Apriremo un grande dibattito pubblico perché penso che questa sia la più grande opera di questo secolo se si dovesse realizzare”. Così, in merito al Ponte sullo Stretto di Messina, Giancarlo Cancelleri, Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità.

“Apriremo un grande dibattito pubblico – ha sottolineato Cancelleri – perché penso che questa sia la più grande opera di questo secolo se si dovesse realizzare e lo faremo non solo con le autorità, ma con tutti i cittadini e le associazioni che vorranno iscriversi. Sarà un momento di grande partecipazione democratica nel quale ci chiariremo tutti le idee e prenderemo la migliore decisione. Sono convinto che a questo appuntamento la Sicilia non vorrà mancare e certamente farà sentire la sua voce in maniera autorevole e decisiva”.

