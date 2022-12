Eccezionale ondata di calore in Sicilia: è record

Sarà un dicembre da record, ma per il caldo. Un’eccezionale ondata di calore ha interessato la Sicilia nella giornata del 16 dicembre, con valori quasi da record. A Torregrotta, in provincia di Messina, si sono toccati i 30 gadi.

Non si registrava un valore di temperatura così elevato nel mese di Dicembre dal lontano 2002. Le cause di quest’ondata di caldo anomalo sono da ricercarsi in un’elevazione dell’anticiclone africano con temperature fino a 16/17°C ad 850 HPa (circa 1500 metri di quota). Un valore a dir poco straordinario, superiore di ben 12/13°C alle medie tipiche del periodo, che si ripercuote anche al suolo con valori eccezionali, come avviene solitamente in piena Estate.

La stabilità meteorologica si confermerà anche nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 dicembre. Niente pioggia ma sole ovunque, con temperature che oscilleranno ancora intorno ai 20-21 gradi.