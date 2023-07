Ponte sul fiume Ippari: finalmente appaltati i lavori di messa in sicurezza. Ecco come si interverrà

Finalmente sarà messo in sicurezza il ponte sul fiume Ippari sulla SP 18 Vittoria-Piombo rappresenta un importante investimento per il territorio Ipparino e l’intero comprensorio ibleo. Si interverrà attraverso la realizzazione di un nuovo impalcato a due corsie in struttura mista acciaio-calcestruzzo che garantirà maggiore sicurezza e fluidità al traffico veicolare, contribuendo in modo significativo allo sviluppo economico e sociale del territorio.

La Edilzeta spa, con sede legale a Modica, ha vinto l’appalto per la messa in sicurezza del ponte sul fiume Ippari sulla SP 18 Vittoria-Piombo. L’opera, finanziata con fondi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, è stata aggiudicata con un ribasso del 24,5999% sull’importo a base di gara di € 3.236.686,99, determinando un importo contrattuale di € 2.460.286,70 comprensivo di € 80.575,42 per oneri per la sicurezza.

Il progetto, che prevede la demolizione e la realizzazione di un nuovo impalcato a due corsie in struttura mista acciaio-calcestruzzo, è stato oggetto di un complesso iter di gara, come dichiara il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza. L’opera, che verrà intitolata alla figura di Gianni Molè, è di grande importanza per il territorio Ipparino e l’intero comprensorio ibleo.

Per garantire la circolazione lungo la SP 18 durante le lavorazioni, sarà realizzato un attraversamento provvisorio, che sarà demolito al termine dei lavori. Tale soluzione consentirà di eliminare le interferenze tra il flusso veicolare e il cantiere. L’opera provvisoria sarà ad una sola corsia e il traffico sarà regolato da ciclo semaforico durante tutte le lavorazioni.

L’aggiudicazione dell’appalto rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza del ponte sul fiume Ippari sulla SP 18 Vittoria-Piombo, che rappresenta un importante snodo per la mobilità nel territorio. La realizzazione di un nuovo impalcato a due corsie in struttura mista acciaio-calcestruzzo garantirà maggiore sicurezza e fluidità al traffico veicolare.