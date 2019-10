Pomodorino: una seconda vita grazie all’industria conserviera. A Comiso International Symposium on Tomato Genetics for Mediterranean Region - Ragusa Oggi

Pomodorino: una seconda vita grazie all’industria conserviera. A Comiso International Symposium on Tomato Genetics for Mediterranean Region

La città di Comiso ospiterà il 3°”International Symposium on Tomato Genetics for Mediterranean Region”, organizzato dal mensile “Agrisicilia”. Il convegno, dedicato al “pomodoro”, si svolgerà il 15 novembre, presso il Teatro “Naselli”, con il patrocinio del comune. Il Symposium vedrà la presenza di esperti provenienti dalla Turchia, che sarà il paese partner di questa terza edizione. Il Symposium è un evento specialistico che vede la presenza dei maggiori esperti del settore. Nelle edizioni precedenti (2015 e 2017) i paesi partners sono stati rispettivamente Israele e Spagna.

La giornata di studi di Comiso verterà sui temi dell’innovazione tecnologica e vivaistica e della ricerca genetica che, in questi anni, ha visto la Turchia assumere un ruolo di leadership nel settore con forti tassi di crescita in quanto a superfici coltivate. «Il Symposium – spiega il direttore di Agrisicilia, Massimo Mirabella – è una delle attività di divulgazione scientifica del nostro periodico. Il nostro obiettivo è offrire ai partecipanti il meglio della ricerca a tutto vantaggio degli operatori del settore. Questa terza edizione verterà sui temi della gestione vivaistica moderna, su cui la Turchia ha fatto passi da gigante. Ma si parlerà anche della possibilità di avviare la produzione del pomodoro verso l’industria conserviera. Le nostre produzioni orticole potranno dunque avere una seconda vita e non essere così obbligatoriamente sottoposte alle fluttuazioni del mercato. Potranno diventare gustoso sugo per le nostre tavole. È un settore in pieno sviluppo, che oggi punta a garantire produzioni di qualità ai consumatori».

«Abbiamo voluto ospitare il Symposium sul pomodoro – aggiunge il sindaco, Maria Rita Schembari – perché esso potrà offrire la possibilità di conoscere tecniche colturali e vivaistiche all’avanguardia, sviluppate in altri paesi, utili per la nostra agricoltura e la nostra produzione e per la lotta contro le malattie delle piante. È un momento di divulgazione scientifica di rilievo con l’obiettivo di una maggiore crescita della produzione orticola di qualità».

Il Symposium ospiterà quindi, nella sessione mattutina, una tavola rotonda dedicata all’industria di trasformazione del pomodoro in Sicilia ed alle prospettive del territorio siciliano, con la presenza di delegati dell’Anicav (Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali) e della Stazione sperimentale per l’industria delle Conserve alimentari di Parma».

Per ciò che riguarda la gestione vivaistica si porrà particolare attenzione alle nuove tecniche e si presenterà uno studio sull’aeroponica. Il Symposium sarà un momento di divulgazione scientifica d’eccellenza. Fra i tanti relatori chiamati sul palco ci sono: Giuliano Bonaventura, di Anicav, Francesco De Sio, della Stazione sperimentale per l’industria delle conserve alimentari di Parma, sezione di Angri, che, insieme ad alcuni rappresentanti dell’industria agroalimentare siciliana approfondiranno il tema dell’industria di trasformazione in Sicilia. Lo studio sull’aeroponica sarà presentato da Antonio Giovino e Giovanni Gugliuzza del Crea-DC (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) mentre Gianluca Caruso, docente del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli, presenterà le tecniche e risultati ottenuti con l’applicazione di microrganismi utili su pomodoro plum allevato in serra su suoli salini.

Gli esperti turchi che interverranno sono Aydin Atasayar, genetista e direttore della ricerca della società AD-Rossen Tarim AS e Kamil Yelboğa, segretario generale della Fide üreticileri Alt Birliği (la maggiore organizzazione di vivaisti turchi). Aydyn Atasayar tratterà il tema: “Current Status of tomato market and breeding objectivies in Turkey”, approfondendo le problematiche della situazione attuale del mercato dei pomodori in Turchia e gli obiettivi della riproduzione vivaistica. Kamil Yelboğa affronterà invece il tema “Present status of vegetable nursery industry in Turkey: swot analysis of seedling sector”, offrendo un’analisi della situazione attuale del settore orticolo in Turchia ed un’analisi swot del comparto.

Il convegno vedrà anche la presenza e le relazioni dei rappresentanti di alcune ditte sponsor (Isi Sementi, Bayer, Sumitomo e Corteva ed altre).

A chiusura del convegno sarà presentata la prossima edizione del Symposium, che si svolgerà nel 2020 e sarà reso noto il prossimo paese partner.

Il convegno è a porte chiuse, riservato agli addetti ai lavori e solo su invito.

Per la partecipazione ci si potrà registrare sul sito www.pomodorosicilia.it. Le ditte interessate a sponsorizzare l’evento potranno inviare mail a: commerciale@mensileagrisicilia.it.