Pomeriggio, ancora temporali. Ma poi arriva l’ondata di caldo anomalo dal Marocco

Ondata di caldo anomalo in Marocco con allerta arancione, anticiclone nordafricano verso la Spagna e poi l’Italia: e siamo solamente a maggio, con i primi 40 gradi a Marrakesh ed i primi 30 gradi in Pianura Padana, valori registrati all’ombra.

Un quadro estremo, colpa dei cambiamenti climatici, che vede passare da un inverno siccitoso ad una fase simil-estiva anomala che potrebbe continuare per tutto il mese. Se questi sono i numeri dell’assaggio d’estate, non sarà una sorpresa battere nuovamente il record di caldo europeo: un anno fa, in provincia di Siracusa, con 48,8 gradi.

Le previsioni stagionali di ECMWF indicano infatti un’estate 2022 più calda di quella dell’anno scorso. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it, intanto prevede caldo in aumento per questa settimana, ma mette in guardia per una probabile seconda ondata di calore anche più intensa in arrivo dal 17 maggio.

Non è una buona notizia, in particolare per l’agricoltura che, dopo un inverno siccitoso, dovrà fare i conti con le temperature elevate che faranno evaporare la poca acqua piovuta nelle ultime settimane. Solo nel weekend avremo dei temporali sparsi, più probabili al Nord e nella giornata di sabato quando potrebbero risultare anche intensi a causa del calore accumulato in Pianura Padana.

Subito dopo il weekend però un altro anticiclone nordafricano, il secondo, quello del 17 maggio, potrebbe impadronirsi dell’Europa centrale con massimi pressori sulla Germania dove sono attese temperature di 10-12 gradi oltre le medie del periodo. Il gran caldo anomalo, oltre all’Italia, alla Francia e alla Germania potrebbe espandersi anche verso Polonia e Danimarca, rendendo il Mar Baltico una meta balneare addirittura a maggio. Non sarà strano, quindi, trovare una renna che si rinfresca nel mare finlandese come successe nel 2018.

