Meteo: violenta grandinata colpisce Pozzallo, cumuli di ghiaccio in strada. Per l’intera giornata, allerta meteo gialla

Il maltempo (previsto) è arrivato. Un’area depressionaria in discesa dall’Europa centrale verso l’Italia porterà maltempo su diverse regioni del Centro-Sud. Questo peggioramento atmosferico sarà accompagnato da forti venti settentrionali e mareggiate, con rischio di fenomeni intensi soprattutto in alcune aree specifiche. A Pozzallo, stanotte, si è registrata una forte grandinata e i cumuli di ghiaccio sono ancora presenti lungo le strade. Temporali un po’ ovunque in nottata in provincia di Ragusa ma al momento non si registrano danni.

Le previsioni per il 5 dicembre

Sono previsti venti forti settentrionali che colpiranno soprattutto il Lazio, la Campania e la Sicilia Occidentale con raffiche che potranno raggiungere intensità di burrasca lungo i settori costieri e montuosi. Previste lungo le coste esposte, con condizioni del mare particolarmente agitate.

Per oggi, è prevista allerta meteo gialla su Molise, Basilicata, Aburzzo, Calabria Sicilia e parte della Puglia.

Raccomandazioni

Il Dipartimento della Protezione Civile invita a prestare attenzione alle indicazioni delle autorità locali e a consultare il bollettino di criticità e di allerta disponibile sul sito ufficiale della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it). È importante adottare precauzioni in caso di temporali intensi, forti venti e mareggiate, evitando spostamenti non necessari nelle zone a rischio.

